وزير التربية يهنئ معلمات العراق ومعلميه: كان و لا زال نبراساً للتحولات الوطنية

2023/03/01 | 09:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني هنأ وزير التربية، أبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأربعاء، الكوادر التعليمية بمناسبة يوم المعلم.وقال الجبوري، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: “تجمعنا اليوم مناسبة مهمة وعزيزة على قلوبنا مُطرِزاً شهر […]

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