العراق ونيجيريا يرفعان إنتاج نفط أوبك في شباط

2023/03/01 | 09:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أظهر مسح أن إنتاج أوبك النفطي ارتفع في فبراير/شباط مدفوعا بمزيد من التعافي في إمدادات العراق ونيجيريا، على الرغم من التزام كبار المنتجين باتفاق تحالف أوبك+ الأوسع نطاقا لخفض الإنتاج لدعم الاتحاد.

ووجد مسح لرويترز أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 28.97 مليون برميل يوميا هذا الشهر بزيادة 150 ألف برميل يوميا عن يناير كانون الثاني.



ولا يزال الإنتاج منخفضا بأكثر من 700 ألف برميل يوميا منذ سبتمبر/أيلول.

وعززت أوبك وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، الإنتاج لمعظم عام 2022 مع تعافي الطلب من الوباء، لكن لشهر نوفمبر ، مع انخفاض أسعار النفط ، قامت المجموعة بأكبر خفض لها منذ الأيام الأولى لكوفيد -19 في عام 2020.

وقرروا خفض هدف إنتاج أوبك+ بمقدار مليوني برميل يوميا، منها نحو 1.27 مليون برميل يوميا من الدول العشر المشاركة في أوبك، وظل الهدف في مكانه لشهر فبراير.

وخلص المسح إلى أن الإنتاج النيجيري سجل أكبر زيادة في أوبك قدرها 100 ألف برميل يوميا في فبراير شباط ، مما جعل البلاد أقرب إلى هدف زيادة الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميا هذا الربع.

وجاءت ثاني أكبر زيادة من العراق ثاني أكبر منتج في أوبك والذي وفقا لبيانات رفينيتيف ايكون وشركات أخرى تتبع التدفقات عززت صادرات الجنوب هذا الشهر.

وفاقت الزيادة من الجنوب انخفاضًا في الصادرات الشمالية عبر ميناء جيهان التركي، الذي تعطل لفترة وجيزة بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

وخلص المسح إلى أن منتجي أوبك الخليجيين، السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، حافظوا على مستوى عالٍ من الامتثال لأهدافهم بموجب اتفاقية أوبك+.

ومن بين البلدان ذات الإنتاج المنخفض، كان أكبر انخفاض قدره 80 ألف برميل يوميًا في أنغولا بسبب برنامج تصدير صغير نسبيًا في فبراير والصيانة الميدانية لتيار داليا.

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