انقاذ أربعة أشخاص وانتشال ثلاث جثث إثر حريق في بغداد (صور)

2023/03/01 | 09:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، انقاذ أربعة أشخاص وانتشال ثلاث جثث إثر حريق داخل دار بالعاصمة بغداد.

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