تعيين أحمد الصدر قنصلا بالسفارة العراقية في لندن (صور)- عاجل

2023/03/01 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكدت النائب السابق، آلا طالباني، اليوم الاربعاء، تعيين احمد الصدر، نجل شقيق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قنصلا في السفارة العراقية بالعاصمة البريطانية لندن.

وقالت طالباني، في تغريدة لها تابعتها (بغداد اليوم): "تنتقدون، مستكثرين منصب على أولاد شهداء عظام وقفوا بوجه البعث الصدامي الظالم، يعملون بكفائتهم و يخدمون بلدهم بكل اخلاص على نهج آبائهم وأجدادهم و بشهادة كل من تعامل معهم".

وتابعت: "ولكنكم ساكتين على اولاد البعث في مناصب مهمة و في مواقع صنع القرار يعبثون بمقدراتنا و تضحيات شهدائنا !!".

وأحمد الصدر المولود في عام 1986، هو ابن مصطفى شقيق مقتدى الصدر الذي اغتيل وشقيق آخر يدعى مؤمل مع والدهم المرجع الشيعي محمد الصدر في النجف عام 1999.وحظي أحمد الصدر عقب اغتيال والده برعاية زعيم التيار الصدري، حيث إنه وعلى غير المعتاد لم يدرس في الحوزة الدينية بالنجف ليرتدي العمامة، وإنما اتجه إلى دراسة العلوم السياسية حتى حصل على الماجستير في العلوم السياسية من بيروت.

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