بينهم اطفال.. إنقاذ 4 اشخاص وانتشال 3 جثث من احتراق منزل جنوب غربي بغداد

2023/03/01 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، إنقاذ 4 أفراد وانتشال 3 جثث بينهم أطفال إثر حريق اندلع داخل منزل بمنطقة البياع جنوب غربي العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فرق الدفاع المدني أنقذت أربعة أفراد من عائلة واحدة، فيما انتشلت ثلاث جثث بينهم أطفال مختنقين نتيجة استنشاق نواتج الحريق بعد أن اندلع حادث حريق فجر هذا اليوم الأربعاء داخل دار سكن في منطقة البياع ببغداد".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني نفذت عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول وسط الدار المحترق وباشرت بعمليات الإنقاذ بالتزامن مع عمليات الإخماد فيما بعد انتشلت الجثث وآمن نقل المصابين إلى المستشفى القريب".

وأشارت الى أنه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

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