29 قتيلا و85 جريحا في حادث تصادم بين قطارين في اليونان

2023/03/01 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

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سقط 29 قتيلا على الأقل و85 جريحا في حادث اصطدام وقع بين قطارين في مدينة لاريسا في وسط اليونان ليل الثلاثاء.



وبحسب "الفرنسية"، قال فاسيليس فاثراكويانيس المتحدث باسم فرق الإطفاء إنه تم العثور على 29 شخصا موتى، وأصيب 85 شخصا بجروح وقد نقلوا إلى مستشفيات المنطقة، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة.

والحادث الذي وقع قبيل منتصف الليل نجم عن اصطدام قطار شحن بقطار ركاب كان يقل 350 راكبا في رحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد.وأكد المتحدث أن الحادث أسفر عن خروج ثلاث عربات عن السكة.



ولم تتضح في الحال الأسباب التي أدت لاصطدام القطارين ببعضهما البعض.



وبحسب وسائل الإعلام اليونانية فإن هذا أسوأ حادث قطارات تشهده اليونان على الإطلاق.

شارك في عمليات البحث والإنقاذ نحو 150 إطفائيا و40 سيارة إسعاف، إضافة إلى رافعات وميكيانيكيين عملوا على إزالة الأنقاض ورفع العربات المتحطمة.



وقال أحد المنقذين أثناء خروجه من بين حطام إحدى عربات القطار وقد ظهرت عليه بوضوح علامات التعب الشديد "لم أر في حياتي قط أمرا ممثلا.



هذا مأساوي.



مرت خمس ساعات وما زلنا نعثر على جثث".وفي حين تضررت بعض عربات القطار جزئيا، فإن إحداها تحطمت بالكامل من جراء الحادث، ما جعل مهمة عناصر الإنقاذ بالغة الصعوبة.

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