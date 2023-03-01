"أشبه بزلزال".. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث القطارين في اليونان

2023/03/01 | 09:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة الإطفاء اليونانية أن 32 شخصا قتلوا وأصيب 85 آخرون على الأقل بعد اصطدام قطارين في البلاد بوقت متأخر من ليل الثلاثاء، لكن لا تزال ملابسات الحادث الأكثر دموية من نوعه في اليونان غير واضحة، حسب رويترز.

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