بعضهم قُذف من الباب.. كاميرا توثق لحظة انفجار منزل مع وجود رجال إطفاء بداخله

2023/03/01 | 09:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما كانت الشرطة تقف أمام منزل في بومبتون ليكس، وقع انفجار داخل المنزل في رامابو أفينيو مع وجود ستة من رجال الإطفاء بالداخل.

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