طبيبة تكشف أعراض وطرق الوقاية من ارتفاع مستوى ضغط الدم

2023/03/01 | 10:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الدكتورة ألينا خريبكوفا اختصاص أمراض القلب والأوعية الدموية أن ضيق التنفس والصداع قد يشير إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم.وتشير الدكتورة في مقابلة مع صحيفة “إزفيستيا” إلى أن نتائج دراسات أظهرت ارتفاع الطلب على أدوية تخفيض مستوى ضغط الدم، ما يشير إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة.وتقول: “قد […]

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