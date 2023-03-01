ضبط محطة وقود متنقلة واعتقال صاحبها في الانبار

2023/03/01 | 10:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الأربعاء، ضبط محطة وقود متنقلة واعتقال صاحبها في محافظة الانبار.

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