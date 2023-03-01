منتخبنا للشباب يستهل مشواره بكأس آسيا بمواجهة نظيره الإندونيسي

2023/03/01 | 10:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني يستهل منتخب شباب العراق لكرة القدم، مشواره في بطولة كأس آسيا بأوزباكستان بمواجهة منتخب إندونيسيا.ويسعى ليوث الرافدين إلى تحقيق الانتصار الأول في البطولة للمضي قدماً في البطولة والمنافسة على […]

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