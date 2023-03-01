العمل تطلق منصة (مهن) لتوظيف الباحثين عن العمل في القطاع الخاص

2023/03/01 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق منصة (مهن) لتوظيف الباحثين عن العمل في القطاع الخاص.

وقال الأسدي في مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم)، ان "الوزارة اطلقت اليوم منصة (مهن) لتوظيف الباحثين عن العمل في القطاع الخاص".

وفي وقت سابق، كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، حصيلة عمليات البحث الكبرى التي نفذتها الوزارة مؤخرا في بغداد والمحافظات، فيما اشار الى بحث نحو 319,443 اسرة منذ إطلاق الحملة.

واشار الاسدي في بيان تلقته (بغداد اليوم) الى "حزمة من القرارات والتوجيهات وذلك خلال زيارته لاحد دور الايتام في بغداد مع ذكرى ولادة الامام الحسين عليه السلام ".

وشدد وزير العمل على" تكثيف الجهود لحملة البحث الاجتماعي الكبرى في محافظات بغداد والديوانية والمثنى والموصل واعتبار من يوم غد"، مشيرا الى "اكمال أكثر من 2000 بطاقة كي كارد للمشمولين بالحماية الاجتماعية من اليتامى وتوزيعها بين المستفيدين في أحد الدور الايوائية".

وأوضح أنه “تم بحث 319,443 اسرة منذ اطلاق حملة البحث الكبرى في منتصف الشهر الماضي"، مشيرا الى أن "جهود حملة البحث الاجتماعي تركزت على الاقضية والنواحي في محافظتي الديوانية والمثنى".





كما أكد "إطلاق حملة البحث الاجتماعي الكبرى في مناطق مدينة الصدر شرقي بغداد، وقضاء سنجار بمحافظة نينوى حيث بلغ عدد المتقدمين بحدود 19 ألفاً، فضلا عن الجانب الايمن من محافظة نينوى ومدينة الموصل القديمة".





واطلقت وزارة العمل في (15 كانون الثاني2023) اكبر حملة بحث ضمن شبكة الحماية الاجتماعية في الاقضية والنواحي الأشد فقرا في البلاد.

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