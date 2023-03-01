2023/03/01 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هاجم النائب عن كتلة صادقون النيابية التابعة لحركة "عصائب اهل الحق"، حسن سالم، اليوم الاربعاء، السفيرة الامريكية في بغداد الينا رومانوسكي، مؤكدا أنها "تتدخل في اجندة تشريعات مجلس النواب".

وقال سالم في تغريدة له عبر تويتر وتابعتها (بغداد اليوم)، إن "السفيرة الامريكية تتصرف بكل وقاحة وتتدخل بكل مفاصل الدولة العراقية واخرها تدخلها بأجندة مجلس النواب والتشريعات وكأنها رئيسة حكومة العراق".وتابع، أن ذلك يقابله صمت الخارجية العراقية، مذيلا تغريدته بقوله "العراق ليس ولاية تابعة لأمريكا".

وفي وقت سابق، قالت السفيرة الامريكية في تغريدة لها عبر تويتر، إنها "ناقشت مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي أجندة مجلس النواب للفصل التشريعي الحالي والتشريعات المهمة لدعم الشعب العراقي، بما في ذلك الميزانية والانتخابات وحقوق الانسان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة الصادقون تهاجم السفيرة الأمريكية: تتدخل بأجندة تشريعات البرلمان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة الصادقون تهاجم السفيرة الأمريكية: تتدخل بأجندة تشريعات البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).