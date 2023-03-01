اعتصام مفتوح للموظفين

2023/03/01 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن العشرات من المفسوخة عقودهم، في الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، اعتصامهم أمام وزارة النقل للمطالبة بإعادتهم الى الخدمة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن العشرات من المفسوخة عقودهم في الخطوط الجوية العراقية أعلنوا اعتصامهم المفتوح أمام وزارة النقل لحين تحقيق مطالبهم بإعادتهم الى الوظيفة، اسوة بعقود الوزارات الأخرى.

يذكر أن العشرات من موظفي العقود (المفسوخة) في الخطوط الجوية العراقية، يتظاهرون بين فترة وأخرى مطالبين الحكومة بالعودة الى وظائفهم.

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