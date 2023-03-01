من أوكرانيا للصومال.. جوائز

2023/03/01 | 10:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت صورة جويّة لبركان، ومشهد لمبنى مدمّر في أوكرانيا، وصورة "بورتريه" لكلب ضمن أفضل الصّور المُلتقطة على مستوى العالم العام الماضي، وفقًا لحكّام جوائز "سوني" العالميّة للتصوير الفوتوغرافي.

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