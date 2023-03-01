آخر حصيلة لضحايا سلسلة الزلازل الأخيرة في تركيا

2023/03/01 | 10:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، أن حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا، بلغت الـ 45089 قتيلا.

وأوضحت “آفاد”، أن سلسلة الزلازل التي ضربت شمال سوريا وجنوب تركيا منذ الـ 6 من فبراير الماضي، تركت أكثر من 358 ألف تركي بلا مأوى.

وأشارت “أفاد” إلى أنه تم إجلاء أكثر من 1.9 مليون مواطن تركي من منطقة الزلازل، يعيشون في الخيام والملاجئ.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر الـ 6 من فبراير، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

أعقبة زلزال آخر بفارق 9 ساعات بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر، في مقاطعة كهرمان مراش جنوب شرق تركيا، أعقبهما مئات الهزات الارتدادية، في 11 محافظة تركية، شعر بها سكان سوريا وعدد من الدول المجاورة.

ومن جانبها وصفت السلطات التركية سلسلة الزلازل المدمرة التي ضربت سوريا وتركيا بـ “كارثة القرن” غير المسبوقة.

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