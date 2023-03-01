رئيس البرلمان يؤكد على دعم قطاع التربية والتعليم

2023/03/01 | 10:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، على دعم قطاع التربية والتعليم.

وقال الحلبوسي، عبر “تويتر”: “نستذكر باعتزاز يوم المعلِّم ومربِّي الأجيال، ونهنئ معلمينا بهذه المناسبة”.

وأشار إلى، “ضرورة دعم قطّاع التربية والتعليم، والعمل على رفع كفاءة هذه المؤسسة التي تضطلع ‏بصناعة المستقبل”.

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