أمين عام الأمم المتحدة يبحث ملفات اقليمية ومحلية في العراق

2023/03/01 | 10:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أعلن وزير الخارجية، فؤاد حسين، عن تطلع العراق الى اجراء مشاورات...

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