مصرع طفلة وإصابة اثنين من افراد عائلتها إثر احتراق منزلهم في النجف

2023/03/01 | 11:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمصرع طفلة وإصابة اثنين من افراد عائلتها إثر احتراق منزلهم في محافظة النجف الاشرف.

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