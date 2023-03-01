2023/03/01 | 11:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا “آفاد”، أن حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا، بلغت الـ45089 قتيلا.وأوضحت “آفاد”، أن سلسلة الزلازل التي ضربت شمال سوريا وجنوب تركيا منذ الـ6 من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص آخر حصيلة لضحايا الزلازل في تركيا المركز الخبري الوطني.

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