2023/03/01 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الاربعاء، ارتفاعا جديدا في البورصة ومحال الصيرفة بالعاصمة بغداد.

وقال مراسلنا، إن سعر الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ارتفع الى 155,500 دينار لكل 100 دولار.

واضاف، أن سعر بيع الدولار بمحال الصيرفة بلغ 156,000 لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 155,000 لكل 100 دولار.

اما في بمحال الصيرفة في المناطق الشمالية، بلغ سعر البيع 157,250 لكل 100 دولار، كما بلغ سعر الشراء 156,250 لكل 100 دولار.

وفي المناطق الجنوبية، وصل سعر البيع الى 156,000 لكل 100 دولار، والشراء 155,000 لكل 100 دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع بأسعار صرف الدولار في بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع بأسعار صرف الدولار في بغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).