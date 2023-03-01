بعد زلزال تركيا.. عائلات مكلومة تبحث عن جثث أبنائها

2023/03/01 | 11:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير الماضي، وخلف عشرات آلاف القتلى ومئات آلاف الجرحى، لا تزال كثير من العوائل في حالة حزن بسبب عدم العثور على جثث أحبائهم.

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