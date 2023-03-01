2023/03/01 | 11:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الاربعاء، القبض على متهم ضبطت بحوزته مبالغ مالية مزيفة من فئات مختلفة في بغداد.وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد / مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام تمكنت من القاء القبض على متهم ضبطت بحوزته مبالغ مالية مزيفة من فئة (٢٥ و٥٠ […]

ظهرت المقالة بغداد..



القبض على متهم ضبطت بحوزته مبالغ مالية مزيفة من فئات مختلفة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. القبض على متهم ضبطت بحوزته مبالغ مالية مزيفة من فئات مختلفة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. القبض على متهم ضبطت بحوزته مبالغ مالية مزيفة من فئات مختلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).