2023/03/01 | 11:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستكمل اليوم الأربعاء، مباريات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم بإقامة خمس مباريات.

في المباراة الأولى سيواجه نفط البصرة ضيفه زاخو على ملعب الفيحاء عند الساعة 1:45 دقيقة.

وفي المواجهة الثانية، يلاقي القوة الجوية فريق نوروز على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الرابعة عصراً.

وفي ذات التوقيت، يواجه كربلاء فريق نفط الوسط على ملعب كربلاء الدولي.

وعند الساعة السادسة و15 دقيقة، يلاقي دهوك ضيفه الزوراء على ملعب دهوك.

وفي ختام مباريات الأسبوع، يواجه الطلبة فريق النجف على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. خمس مباريات في دوري الكرة الممتاز اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. خمس مباريات في دوري الكرة الممتاز اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).