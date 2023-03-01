2023/03/01 | 11:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية عن إيعاز رئيس الحكومة محمد شياع...

ظهرت المقالة العراق يتفاوض مع الدول المجاورة بعد انحسار مخيف لمياه دجلة والفرات أولاً على المسلة.

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