رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان يبحث توقيع مذكرة تفاهم مع المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا

2023/03/01 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس القضاء العراقي، فائق زيدان، يوم الأربعاء، الدعوة الموجهة إليه لزيارة فرنسا، والتوقيع على مذكرة التفاهم مع المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، السفير الفرنسي في العراق ايريك شوفاليه، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للقضاء، وورد لوكالة شفق نيوز.

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