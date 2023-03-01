2023/03/01 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي” في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء.

كما إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 396 الف دينار، وسعر الشراء 392 الف دينار، فيما كانت اسعار الذهب ليوم امس الثلاثاء 386 الف دينار للمثقال الواحد.

بالإضافة إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 366 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 362 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 400 الف دينار و 410 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 370 الفاً و 380 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 485 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 445 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 425 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 365 ألف دينار.



ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار الذهب “الأجنبي والعراقي” في أسواق بغداد وأسواق كُردستان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أسعار الذهب “الأجنبي والعراقي” في أسواق بغداد وأسواق كُردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).