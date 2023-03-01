نص كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فور وصوله الى بغداد

2023/03/01 | 12:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث الأمين العام للأمم المتحدة

أنطونيو غوتيريش للصحافة فور وصوله

إلى بغداد إنه لمن دواعي سروري البالغ

أن أعود إلى بغداد، المدينة التي سبق أن

زرتها بالفعل بصفتي الأمين العام للأمم

المتحدة، والمدينة

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