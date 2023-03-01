لجنة النزاهة النيابية تبحث مع منظمة الشفافية الدولية تعزيز الدور الرقابي للهيئات والمؤسسات العراقية المعنية بمكافحة الفساد

2023/03/01 | 12:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت لجنة النزاهة النيابية اليوم مع

وفد من منظمة الشفافية الدولية

والوكالة الألمانية للتعاون الدولي سبل

تعزيز الدور الرقابي للسلطة التشريعية

وكافة الهيئات والمؤسسات الرقابية

المعنية بمكافحة الفساد، بح

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