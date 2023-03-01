هيئة التقاعد تعلن تشكيل لجنة لدراسة إمكانية زيادة الرواتب

2023/03/01 | 12:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن رئيس هيئة التقاعد ماهر حسين، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لدراسة إمكانية زيادة رواتب المتقاعدين.

وقال حسين لوكالة الأنباء الرسمية، إنه "تم تشكيل فريق مختص لدراسة إجراءات وكلف زيادة رواتب المتقاعدين بشأن مسألتين: الأولى تتعلق بموضوع التضخم، والثانية في موضوع زيادة الأموال من خلال تحمل الدولة الكلفة".

وأوضح، أن "اللجنة مستمرة بالعمل وستقدم دراستها التفصيلية حال انتهائها"، مؤكداً أن "هيئة التقاعد تسعى لتحقيق هذا الهدف لكنه يحتاج إلى دراسة".

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