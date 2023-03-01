2023/03/01 | 12:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vCs-6rfPuvA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الزعيم الخالد ملا مصطفى البارزاني الأب الروحي والقائد للكورد والانسانية-يا هلا بالضيف اسماعيل سيامير) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الزعيم الخالد ملا مصطفى البارزاني الأب الروحي والقائد للكورد والانسانية-يا هلا بالضيف اسماعيل سيامير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).