2023/03/01 | 12:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XH6rd-Rgnu4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | رغبة ايرانية متجددة بعدم اغضاب مقتدى الصدر | اخبار المنتصف 2023/3/1) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عاجل | رغبة ايرانية متجددة بعدم اغضاب مقتدى الصدر | اخبار المنتصف 2023/3/1) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).