قصف تركي جديد غربي نينوى (فيديو)- عاجل

2023/03/01 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - مصدر امني:قصف تركي جديد يستهدف عربة تابعة لفوج 80 حشد شعبي بالقرب من مديرية شرطة سنجار غربي نينوى

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