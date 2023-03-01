التربية النيابية تطالب بالتحقيق بالاعتداء على المتظاهرين التربويين في البصرة

2023/03/01 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

طالبت لجنة التربية النيابية، اليوم الأربعاء، بإجراء تحقيق فوري وشفاف لكشف أسباب الاعتداء على المتظاهرين التربويين في محافظة البصرة.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "نستنكر بأشد العبارات ما تعرض له عدد من المتظاهرين التربويين من محافظة البصرة من عنف اثناء تظاهرتهم المطالبة بحقوقهم".

وأضافت، "نرفض رفضاً قاطعاً استخدام العنف ضد المتظاهرين الذين خرجوا يطالبون بأبسط حقوقهم المشروعة كالخدمات والحصول على قطعة ارض سكنية لأيواء عوائلهم".

وأكدت اللجنة أن "استخدام العنف ضد المتظاهرين ما هو الإ اعتداء غير مبرر وتجاوز على الحريات العامة"، مطالبةً بـ "إجراء تحقيق فوري وشفاف لكشف ما جرى خلال التظاهر ومرافقتها من حوادث مؤسفة ادت الى جرح عدد من المتظاهرين التربويين".

وأشارت الى أن "اللجنة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات على المتظاهرين".

ويوم امس الثلاثاء، تعرضت الكوادر التربوية في محافظة البصرة الى الضرب والاعتداء من قبل القوات الامنية المتواجدة في مكان التظاهرة".

وفي وقت سابق، تظاهر المئات من الكوادر التعليمية في محافظة البصرة، للمطالبة بتخصيص قطع أراض سكنية لهم أسوة بموظفي الوزارات الأخرى، فيما هددوا بالتصعيد في حال لم يتم تنفيذ مطلبهم من قبل الجهات المعنية.

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