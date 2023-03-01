وزير خارجية إيران ينفي الاعتداءات الجنسية على المتحجزين لدى الحرس الثوري

2023/03/01 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

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أجرت "شبكة CNN" بالعربية مقابلة حصرية، مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، حول حقيقة الاعتداءات الجنسية على المتظاهرين المحتجزين لدى الحرس الثوري الإيراني.

مذيعة CNN كريستيان أمانبور، هي من حاورت وزير خارجية إيران، وإليكم جزءًا من الحوار الذي دار بينهما:

كريستيان أمانبور: عندما تقول إن إيران تحترم حقوق الإنسان، تقول إحدى المتظاهرات إنها احتُجزت داخل منشأة تابعة للحرس الثوري لأكثر من شهر، واغتُصبت من قبل ثلاثة رجال مختلفين.



ذهبت إلى رجل دين بعدها لأنها كانت تفكر في الانتحار، كانت مستاءة للغاية.



تحدثت CNN مع رجل الدين هذا.



هل هذا مقبول؟ هل من المقبول أن يتم القبض على سيدة واغتصابها أيًا كان ما فعلته؟ هناك العديد والعديد من التقارير حول الاعتداءات الجنسية في هذه الحالة ضد النساء والرجال.

حسين أمير عبد اللهيان: أولاً، في المظاهرات السلمية في الخريف، لم يُقبض على أحد.

كريستيان أمانبور: إذًا أنت تنكر ذلك فقط؟

حسين أمير عبد اللهيان: لكن في تلك الاحتجاجات التي أصبحت عنيفة، تم إلقاء القبض على بعض الأفراد - بعضهم دخل إيران من الخارج وكانوا يستخدمون الأسلحة ويقتلون الشرطة.



أنت تعلمين أن المرشد الأعلى أصدر بالفعل عفوًا، وتم إطلاق سراح جميع من تم سجنهم - باستثناء أولئك الذين قتلوا شخصًا ما أو تتم مقاضاتهم.



بالنسبة للمرأة الإيرانية التي ذكرتها، لا أستطيع أن أؤكد ذلك.



كان هناك الكثير من هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

كريستيان أمانبور: حسنًا، هذه ليست بلا أساس ولم تكن على الإنترنت.



تحدثت CNN إلى رجل دين، شخص متدين داخل بلدك وحصلت على هذه القصة.

حسين أمير عبد اللهيان: لقد رأينا بعض تقارير CNN الموجهة والكاذبة.

كريستيان أمانبور: هذا ليس صحيحًا.



نحن ننقل الحقائق وننقل الحقيقة، ولهذا السبب تجلس معي هنا، سيدي وزير الخارجية.

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