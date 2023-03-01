فيديو يظهر حريقًا في مستودع نفط على أراض روسية.. وموسكو تتهم كييف

2023/03/01 | 12:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بمحاولة القيام بضربات بطائرات بدون طيار تستهدف البنية التحتية في عمق روسيا، بما في ذلك بالقرب من العاصمة موسكو، بعد اندلاع حريق في مستودع للنفط، بينما أغلقت السلطات المجال الجوي فوق ثاني أكبر مدينة في البلاد بشكل مفاجئ.

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