2023/03/01 | 12:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



اثار القصف التركي على مدينة سنجار المركز الخبري الوطني.

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