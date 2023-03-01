احصائيات لجنة النفط والطاقة عن استيراد المشتقات النفطية أقل بـ70% من الحقيقة

2023/03/01 | 13:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تستعرض لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب اهمية رفع انتاج المصافي، متحدثة عن ان رفع الطاقة الانتاجية للعراق من التصفية سيوفر قرابة 1.5 مليار دولار تستنزف سنويا في استيرادها.

وقالت عضو اللجنة زينب الموسوي إن وزارة النفط تسعى إلى زيادة عدد المصافي الجديدة وتأهيل القديمة منها، مشيرة إلى وجود 14 مصفى حاليا في العراق، منها اثنان تحت الإنشاء، أحدهما في قضاء الفاو في البصرة والآخر ضمن محافظة الأنبار.

وأضافت أن مجموع الطاقة الإنتاجية للمصافي العاملة يصل إلى مليون و336 ألف برميل يوميا، ومع إدخال مصفى كربلاء سترتفع الطاقة الإنتاجية إلى الحد الذي سيقلل من استيراد المشتقات النفطية، ما سيضيف إلى الموازنة من مليار إلى مليار و500 مليون دولار، كانت تستنزف سنويا في استيرادها.

يعادل هذا الرقم الذي تتحدث عنه لجنة النفط والغاز 30% فقط من حقيقة ما ينفقه العراق لاستيراد المشتقات النفطية والتي بلغت اكثر من 5.3 مليار دولار في 2022.

وبحسب احصائيات سومو تصدر البنزين قائمة استيراد المشتقات النفطية للعراق خلال العام الماضي 2022، حيث شكلت البنزين 80% من مجمل المشتقات النفطية المستوردة خلال العام الماضي، والتي تمثلت بالبنزين وزيت الغاز والكيروسين.

وبحسب بيانات سومو، فأن “الكميات المستوردة من المنتجات النفطية خلال العام الماضي 2022 بلغت 5 مليارات و299 مليونا و817 ألفا و129 دولارا”.

وبحسب البيانات فان المشتقات النفطية المستوردة كانت كل من البنزين والكيروسين وزيت الغاز، حيث بلغت الاستيرادات من البنزين ماقيمته 3.69 مليون طن، وبقيمة مالية بلغت 3.87 مليار دولار.

اما زيت الغاز، فبلغت كميته 1.19 مليون طن وبقيمة مالية بلغت 1.2 مليار دولار، والكيروسين فبلغت كميته اكثر من 167 الف طن بقيمة مالية بلغت اكثر من 159 مليون دولار.

وبلغ مجمل الكميات المستوردة اكثر من 4.5 مليون طن، فيما شكل البنزين لوحده مانسبته 80% من المشتقات النفطية، واكثر من 73% من كلفة المشتقات النفطية المستوردة خلال العام الماضي.

بالمقابل، مثل البنزين المستورد ماقيمته 33% من مجمل البنزين المستهلك في العام الماضي البالغة اكثر من 11 مليون طن.

ومثل زيت الغاز المستورد مانسبته 10% من مجمل زيت الغاز المستهلك في 2022 والبالغة كميته نحو 10 مليون طن.

اما الكيروسين فمثلت نسبة المستورد من المستهلك 16% من مجمل الكيروسين المستهلك في 2022 والبالغة كميته نحو مليون طن.

ومجملًا فأن مجموع المشتقات المستوردة البالغة 4.5 مليون طن، تقابلها الكميات المستهلكة من هذه المشتقات في 2022، بكميات بلغت 21 مليون طن، مايعني ان قرابة المشتقات المستوردة شكلت ما نسبته 22% من مجمل الاستهلاك لهذه المشتقات في 2022.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احصائيات لجنة النفط والطاقة عن استيراد المشتقات النفطية أقل بـ70% من الحقيقة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احصائيات لجنة النفط والطاقة عن استيراد المشتقات النفطية أقل بـ70% من الحقيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).