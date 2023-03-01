دراسة: مادة محلية خالية من السعرات الحرارية قد تتسبّب بنوبة قلبية وسكتة دماغية

2023/03/01 | 13:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة جديدة أنّ بديل سكر الإريثريتول، يرتبط بتخثر الدم، والسكتة الدماغية، والنوبات القلبية، والموت.

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