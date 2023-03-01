الحشد يدمر ثلاث مضافات لداعش شرقي صلاح الدين

2023/03/01 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

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تمكنت مفارز المتفجرات في اللواء ٢٢ ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة بالحشد الشعبي، من تدمير مضافتين لفلول “داعش” الإرهابي في جزيرة العيث شرق محافظة صلاح الدين.

كما تمكنت مفارز متفجرات اللواء التاسع من تفجير مضافة كانت تضم غذاء واغطية شرق محافظة صلاح الدين.



جاء ذلك خلال العمليات الأمنية المستمرة لملاحقة فلول “داعش” الإرهابي.

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