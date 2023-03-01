العراق يحقق اكثر من 7 مليارات دولار من صادرات النفط لشهر شباط الماضي

2023/03/01 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة النفط، اليوم الاربعاء، إيرادات شهر شباط الماضي، فيما اشارت الى أنها بلغت أكثر من 7 مليارات دولار.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (92) مليونا (255) الفا و(610) برميلاً ، بايرادات بلغت (7.081) مليار دولار".

واضافت أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (89) مليونا و(140) الفا و (448) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليون و( 834) الفا و( 393 ) برميلا".

واشارت الى أن "معدل الكميات اليومية المصدرة بلغت (3) مليون و(295) الف برميل في اليوم، وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من (76.75 ) دولاراً".

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