مكافحة ارهاب كردستان يكشف تفاصيل القصف التركي في سنجار

2023/03/01 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

كشف جهاز مكافحة الإرهاب في اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، تفاصيل القصف التركي الاخير على قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "في الساعة 12:00 من منتصف ظهر اليوم استهدفت طائرة مسيرة تركية سيارة مسؤول امني في قوات يبشه بقضاء سنجار بمحافظة نينوى".

‏وأضاف أن "القصف التركي تسبب بمقتل المسؤول الأمني واحد حراسه".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بمقتل شخصين بينهم قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني وإصابة اثنين اخرين بجروح جراء القصف التركي على قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "قصفا تركيا على قضاء سنجار بمحافظة نينوى اودى بحياة شخصين بينهم القيادي في حزب العمال الكردستاني ومسؤول اسايش ايزيدخان التابعة لليبشة شيرزاد قيراني، واصابة اثنين اخرين بجروح بليغة".

يذكر أن تنظيم "يبشه"، (وحدات حماية سنجار) هو احد الاجنحة العسكرية لحزب العمال الكردستاني.

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