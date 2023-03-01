سفير إيران لدى موسكو: وزير الخارجية يعتزم زيارة روسيا في مارس الجاري

2023/03/01 | 13:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، اليوم الأربعاء، أن وزير خارجية بلاده حسين أمير عبد اللهيان سيزور روسيا خلال مارس الجاري.وقال السفير الإيراني، في مقابلة مع “بارلامنتسكايا غازيتا” الروسية: “ستتم هذه الزيارة إلى موسكو، في مارس”.وشدد على أن طهران وموسكو في الوقت الحالي، “تعيشان فترة ذهبية من تطوير العلاقات”، حيث […]

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