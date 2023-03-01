2023/03/01 | 13:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، على قبول الطلب المقدم من قبل نادي الشرطة باستئناف العقوبات التي فرضتها لجنة الانضباط في اتحاد الكرة على خلفية احداث مباراة الشرطة والقاسم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة الاستئناف تصدر رزمة عقوبات لفريقي الشرطة والقاسم المركز الخبري الوطني.

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