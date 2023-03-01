خلال شهر واحد.. العراق يحقق إيرادات تجاوزت 7 مليارات دولار من بيع النفط

2023/03/01 | 13:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة النفط، الأربعاء، عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر شباط الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وقالت الوزارة في بيان، إن "مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغ 92 مليوناً و255 ألفاً و610 برميلاً، بإيرادات بلغت (7.081) مليار دولار".

وأضافت، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام للشهر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق، بلغ 89 مليوناً و140 ألفاً و448 برميلاً، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 2 مليون و834 ألفا و 393 برميلاً".

وأشارت إلى أن "معدل الكميات اليومية المصدرة بلغ 3 ملايين و295 ألف برميل في اليوم"، متابعةً أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من (76.75 ) دولاراً".

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