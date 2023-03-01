النفط النيابية: زيادة عدد المصافي ستوفر للعراق 1.5 مليار دولار سنوياً

2023/03/01 | 13:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، الأربعاء، عن توجه وزارة النفط لإنشاء مصاف جديدة وتأهيل القديمة منها، مؤكدة أن زيادة أعدادها ستغطي حاجة البلاد من المشتقات ما يوفر للبلاد سنوياً 1.5 مليار دولار.

وقالت عضو اللجنة زينب الموسوي، إن "وزارة النفط تسعى إلى زيادة عدد المصافي الجديدة وتأهيل القديمة منها"، مشيرة إلى "وجود 14 مصفى حالياً في العراق، منها اثنان تحت الإنشاء، أحدهما في قضاء الفاو في البصرة والآخر ضمن محافظة الأنبار"، بحسب الصحيفة الرسمية.

وأضافت، أن "مجموع الطاقة الإنتاجية للمصافي العاملة يصل إلى مليون و336 ألف برميل يومياً، ومع إدخال مصفى كربلاء سترتفع الطاقة الإنتاجية إلى الحد الذي سيقلل من استيراد المشتقات النفطية، ما سيضيف إلى الموازنة من مليار إلى مليار و500 مليون دولار، كانت تستنزف سنوياً في استيرادها".

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