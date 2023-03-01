ايرادات تصدير النفط لشباط اكثر من 7 مليار دولار

2023/03/01 | 14:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة النفط، اليوم الاربعاء، ان إيرادات شهر شباط الماضي بلغت أكثر من 7 مليارات دولار.

وقالت الوزارة في بيان ان “كمية الصادرات من النفط الخام لشهر شباط الماضي بلغت (92) مليونا (255) الفا و(610) برميلاً، بايرادات بلغت (7.081) مليار دولار”.

واضافت ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (89) مليونا و(140) الفا و (448) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليون و( 834) الفا و( 393 ) برميلا”، موضحة ان “معدل الكميات اليومية المصدرة بلغت (3) مليون و(295) الف برميل في اليوم”.

واكدت ان “معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من (76.75 ) دولاراً”.

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