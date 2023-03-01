القبض على متهم اقدم على قتل زوجته وثلاثة من ذويها في بابل

2023/03/01 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل عن القاء القبض على متهم اقدم على قتل زوجته وثلاثة من ذويها بإطلاق نار بواسطة سلاح رشاش نوع كلاشنكوف وسط مدينة الحلة.وبينت القيادة انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي

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