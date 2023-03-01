2023/03/01 | 14:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي

مقابل الدينار العراقي، اليوم

الأربعاء، في البورصة الرئيسية

والاسواق المحلية بالعاصمة بغداد،

لتتخطى حاجز 1550 دينار لكل دولار .

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، إن

بورص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكثر من 1550.. الدولار يواصل ارتفاعه امام الدينار العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكثر من 1550.. الدولار يواصل ارتفاعه امام الدينار العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).