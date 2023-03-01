2023/03/01 | 14:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: T9lInhks7Eo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السياسي المستقل وائل الحازم: وجود غوتيريش في العراق مهم جدا لبحث المشاكل الداخلية والخارجية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السياسي المستقل وائل الحازم: وجود غوتيريش في العراق مهم جدا لبحث المشاكل الداخلية والخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).